जयपुर. राजस्थान पुलिस ने ठगी की एक हैरान (Crime in Jaipur) करने वाली घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के मास्टरमाइंड समेत दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है. पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने देश भर में मेटालॉडिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी खोलकर देशभर में 5000 से ज्यादा लोगों को अपना ग्राहक बनाया और उन्हें निवेश करने के नाम पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा दिया.

इसी मकसद से आरोपियों ने राजस्थान के जोधपुर, जयपुर समेत कई जिलों में भी अपनी कंपनी खोली और यहां पर भी 600 लोगों को ग्राहक बनाकर करोड़ों रुपये का निवेश करा लिया. कुछ समय बाद दोनों बदमाश कंपनी को बंद कर (Cheating in the Name of Giving Double Profit) लोगों के करोड़ों रुपये समेटे और यहां से रफूचक्कर हो गए. ठगी का पता लोगों को उस वक्त चला जब वह कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो उन्हें ताला जड़ा हुआ मिला. इस पर कालवाड रोड रहने वाली विनोद कंवर ने करधनी थाने में मामला दर्ज कराया.

शिकायत के तहत आरोपियों ने 25 दिन में दोगुना मुनाफा देने के नाम पर झांसा देते हुए परिवादी और उसके साथियों से करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए की ठगी कर ली. करधनी थाने में आरोपियों के खिलाफ 6 अन्य लोगों ने भी मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू की और उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से कंपनी का रिकॉर्ड, कंप्यूटर, रुपये गिनने की मशीन और दस्तावेज बरामद किए हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ हैदराबाद में भी ठगी के तीन मामले दर्ज हैं. आरोपी जयंत मूलरूप से कोलकाता का रहने वाला है और आईटी एक्सपर्ट है. आरोपी विश्वास ने साल 2016 में हैदराबाद में यह कंपनी खोली थी. उसके बाद जयपुर, जोधपुर में भी कंपनी खोली और लोगों को झांसा देते हुए अपना शिकार बनाया. फिलहाल, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. आरोपियों ने राजधानी जयपुर में लोगों को 25 दिन में दोगुना मुनाफा देने का लालच देकर ठगी की थी. इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी लोगों के साथ करोड़ों की ठगी की है.

