जयपुर. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना (Free pilgrimage scheme for senior citizens) में इस बार 20 हजार बुजुर्ग देशभर के तीर्थ स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा करेंगे. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब 70 वर्ष के सामान्य और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन अपने साथ सहायक ले जा (Attendants allowed in pilgrimage scheme for senior citizens) सकेंगे. सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा सितम्बर-अक्टूबर से शुरू होगी. इससे पहले जून माह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

सलाहकार समिति की बैठक: देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने 'वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा' योजना सलाहकार समिति की बैठक ली. उन्होंने बताया कि पहली बार 20 हजार यात्रियों को देशभर के तीर्थ स्थलों तक ले जाया जाएगा. इनमें से 18 हजार यात्रियों को ट्रेन व 2 हजार यात्रियों को विमान के जरिए तीर्थ स्थल का भ्रमण करवाया जाएगा. जिन व्यक्तियों की आयु 1 अप्रैल, 2022 तक 60 वर्ष पूरी हो गई है या 1 अप्रैल, 1962 से पहले जिनका जन्म हुआ है, वे व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. रावत ने कहा कि सितम्बर-अक्टूबर माह से प्रारंभ होने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन यात्रा के दौरान अपने साथ एक सहायक साथ ले जा सकेंगे.

बजट बढ़ाया, कोटा भी हुआ दोगुना: देवस्थान मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए 13 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 30 करोड़ किया गया है. वहीं यात्रियों की संख्या को भी 10 से बढ़ाकर 20 हजार किया गया है. यात्रा के लिए 2011 की जनसंख्या के आधार पर जिलों के लिए आनुपातिक कोटा निर्धारित किया गया है. इस यात्रा में एक दर्जन से ज्यादा तीर्थस्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा. रावत ने कहा कि समिति का सुझाव था कि प्रदेश के वृद्धाश्रमों से भी बुजुर्गों को यात्रा में शामिल किया जाए. पति और पत्नी में से किसी एक के आवेदन करने पर दोनों को पात्र माना जाए. साथ ही दिव्यांग बुजुर्गों को भी सहायक के साथ यात्रा को अनुमति मिले. मंत्री ने सभी सुझावों को मानते हुए अधिकारियों को इन्हें शामिल करने के निर्देश दिए.

पंजीकरण होगा ऑनलाइन: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा. इसके अलावा आवेदक का जनाधार कार्ड भी बनवाना आवश्यक होगा. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सलाहकार समिति की बैठक में सलाहकार समिति के सदस्य रणधीर सिंह, वीरेन्द्र पूनिया उपस्थित रहे. जबकि इंद्रराज सिंह गुर्जर और रमेश पंड्या ने दूरभाष के जरिए सुझावों पर सहमति दी. बैठक में देवस्थान आयुक्त करण सिंह, संयुक्त शासन सचिव अजय सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.