जयपुर. जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला को लूट लिया (Loot with women in Jaipur). वहीं महिला के साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया (Attempt to rape woman in Jaipur). बदमाश महिला को अधमरी हालत में किसी के आने के डर से छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता को गंभीर हालत में SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. महिला से सोने की चेन, सोने के अन्य गहने, 7 हजार नकदी मोबाइल सहित अन्य सामान की लूट हुई है.

पुलिस के अनुसार 35 साल की महिला के साथ वारदात हुई है. महिला दौसा जिले की रहने वाली है लेकिन वह जयपुर में रहती है. 2 दिन पहले मानबाग से गुजर रही थी. इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया. महिला के साथ लूट करने के बाद गंभीर घायल कर के पटक कर भाग गए. महिला ने रिपोर्ट दी है कि उससे दुष्कर्म का प्रयास किया गया.

यह भी पढ़ें. भीलवाड़ा में मानवता शर्मसार: मूक-बधिर युवती से गैंगरेप

बदमाश महिला के जेवरात, मोबाइल, पर्स समेत अन्य सामान लेकर भाग गए. लूट करने पर महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने जमकर मारपीट की. जिससे महिला बेहोश हो गई. इसके बाद बदमाश महिला को मरा हुआ समझकर छोड़ कर भाग गए. महिला ने पुलिस को बताया है कि 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिन्हें वह नहीं जानती है लेकिन सामने देखकर पहचान सकती है. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है. घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.