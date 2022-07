जयपुर. राजधानी के मुरलीपुरा थाना इलाके में बाइक सवार एक बदमाश ने दो छात्राओं का पीछा कर सरेराह एक छात्रा के अपहरण का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया (Attempt of school girl kidnap in Jaipur) है. इस संबंध में परशुराम नगर निवासी तरुण भारती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी लक्ष्मण सिंह सैनी ने बताया कि परिवादी की 13 वर्षीय पुत्री अपनी एक अन्य सहेली के साथ मंगलवार दोपहर स्कूल से छुट्टी होने के बाद साइकिल पर घर लौट रही थी. इसी दौरान बाइक सवार एक बदमाश उन दोनों छात्राओं का पीछा करने लगा और ढहर के बालाजी तिराहा के पास स्थित सालासर अस्पताल के पीछे बदमाश ने 13 वर्षीय छात्रा की साइकिल को पकड़ कर रोक लिया. इसके बाद बदमाश अपनी बाइक से नीचे उतरा और छात्रा को जबरदस्ती पकड़कर अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाने का प्रयास करने लगा. जिस पर दोनों छात्राएं काफी घबरा गईं और मदद के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

इसी दौरान कुछ राहगीरों को आता देख बदमाश अपनी बाइक पर बैठ मौके से फरार हो (Kidnapper run away run away after failed attempt) गया. इसके बाद डरी सहमी दोनों बच्चियां अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई. इसके बाद छात्रा के पिता ने मंगलवार रात मुरलीपुरा थाने पहुंच अज्ञात बदमाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है और साथ ही वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है.