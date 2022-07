जयपुर: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बयान देने का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है . अब यह मामला बीजेपी और कांग्रेस का बन चुका है. गुरुवार को संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच इसी बात को लेकर नोकझोंक हुई. इस नोकझोंक का कांग्रेस विरोध कर रही है. सीएम अशोक गहलोत ने भी इस बात की निंदा (Ashok Gehlot on Smriti Irani ) की है.

यह कहा गहलोत ने: सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ संसद में किया गया दुर्व्यवहार घोर निंदनीय है. यह स्मृति ईरानी की अपरिपक्वता और अहंकार की निशानी है. गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन, पूर्व नेता विपक्ष, 5 बार की सांसद होने के नाते एक वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन (Ashok Gehlot on Sonia Gandhi and smriti irani argument ) हैं. संसद में इतने वरिष्ठ सदस्य से ऐसा दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है .

सीएम गहलोत ने जताई निंदा

यह हुआ था मामला: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ बयान के बाद स्मृति ईरानी ने सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर लिया. हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हुई. इस दौरान सदन में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं. सोनिया और स्मृति ईरानी के बीच बहस हो गई. मामले को लेकर स्मृति इरानी ने सोनिया गांधी से सीधे-सीधे माफी मांगने की मांग की है. दोनों की तीखी नोकझोंक के बाद सोनिया गांधी ने नाराजगी में ईरानी से कहा कि Do not Talk to Me. इस मामले को लेकर कांग्रेस आगबबूला है और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है.