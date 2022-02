जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपना चौथा बजट पेश किया. इस बजट में मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है. काफी हद तक वह इसमें कामयाब भी रहे और सभी कांग्रेस विधायक एक स्वर में इस बजट की तारीफ करते नजर आए, लेकिन एक कांग्रेस विधायक ऐसे भी रहे जिन्होंने बजट में अपनी मांग पूरीं नहीं होने पर नाराजगी जताई. यही बजट घोषणा के बाद उन्होेंने आज से जूते पहनना (Madan Prajapat leave shoes) ही छोड़ दिया है.

हम बात कर रहे हैं पचपदरा से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत की, जिन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि अगर बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तो वह तब तक जूते नहीं पहनेंगे और विधानसभा में प्रश्न लगाना भी बंद (Madan Prajapat said never ask question in assembly) कर देंगे जब तक कि इसे जिला घोषित नहीं कर दिया जाता. आज राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न तो किसी नए जिले की घोषणा की और न ही इसके लिए किसी कमेटी का गठन किया.

मदन प्रजापत ने त्यागे जूते

ऐसे में अब बालोतरा को जिला बनाया जाना संभव नहीं है. इसके चलते पहले से ही प्रण कर चुके मदन प्रजापत ने आज अपने जूते बजट के बाद विधानसभा के बाहर ही खोल दिए और कहा कि मुख्यमंत्री के बजट से वह पूरी तरह से खुश हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि बालोतरा को जिला बना दिया जाए, लेकिन वह यह मांग सीएम से पूरी नहीं करवा सके. इसके चलते अब वह भविष्य में कभी न तो जूते पहनेंगे और न कभी विधानसभा में प्रश्न लगाएंगे.

भले ही मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों समेत राजस्थान की जनता को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया लेकिन उनके खुद के विधायक को आज बजट के बाद संतुष्ट नहीं कर सके. यही वजह रही कि विधायक मदन प्रजापत को आज अपने जूते त्यागने पड़े.