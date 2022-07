जयपुर. केंद्रीय गृहमंत्री शनिवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान अपने सरकारी कार्यक्रम (amit shah will come to Jaipur on saturday) के अलावा वे प्रदेश भाजपा मुख्यालय भी आएंगे. शाह के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर भी जयपुर में रहेंगी. शाह का दौरा उस समय बना है जब राजस्थान में ईआरसीपी और उदयपुर हत्याकांड जैसे मामले में सियासत चरम पर है. ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में शाह इन मुद्दों पर सियासी और संघटनात्मक फीडबैक लेने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देंगे.

अरुण सिंह, अलका गुर्जर समेत ये नेता रहेंगे मौजूद

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अमित शाह का कार्यक्रम अनौपचारिक है. शाह केवल भाजपा मुख्यालय आएंगे. इसके लिए कोई प्रस्तावित बैठक या कार्यक्रम नहीं रखा गया लेकिन यहां आएंगे तो संगठनात्मक और सियासी चर्चा होना तय है. यही कारण है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी शनिवार सुबह ही जयपुर आ जाएंगे. राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर जयपुर आ चुकी हैं. इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश कमेटी से जुड़े नेताओं की भी जयपुर में मौजूदगी रह सकती है. भाजपा कोर ग्रुप में पूनिया, राठौड़ और कटारिया के साथ ही वसुंधरा राजे और प्रदेश आने वाले केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कुछ सांसद शामिल हैं. इनमें से जो नेता जयपुर में रहेंगे वह शाह की मौजूदगी में होने वाली चर्चा में शामिल होंगे.

अमित शाह का जयपुर दौरा

पढ़ें. Amit Shah in Jaipur : जयपुर दौरे के दौरान भाजपा मुख्यालय में लगेगी अमित शाह की 'पाठशाला', मिलेगा मिशन 2023 फतह का मंत्र...

बिगड़ती कानून व्यवस्था और ईआरसीपी पर चर्चा संभव

प्रदेश में फिलहाल दो मुद्दों पर सियासत गर्म है. इनमें एक राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना और दूसरा उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल हत्याकांड जिसके तार आतंकी संगठनों से भी जुड़े होने की संभावना है. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बीजेपी सियासी मुद्दा बनाती रही है और अब जबकि उदयपुर में जघन्य हत्याकांड सामने आया है जिसकी जांच खुद एनआईए कर रही है तो इनपर शाह न केवल सरकार बल्कि अपनी ही पार्टी का संगठन स्तर पर भी फीडबैक लेंगे. हालांकि ईआरसीपी मामले में भाजपा लगातार बैकफुट पर है और कांग्रेस हमलावर हो रही है. ऐसे में पार्टी की लाइन इस मुद्दे पर क्या रहने वाली है उसको लेकर भी संगठनात्मक चर्चा हो सकती है.

पढ़ें. BJP mission 2023 : कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी, अगले चुनाव में बाइक की सवारी भी बचना मुश्किल- सतीश पूनिया

एयरपोर्ट पर हजारों कार्यकर्ता करेंगे स्वागत

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जयपुर आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे. पार्टी के स्तर पर जयपुर के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके कार्यक्रम की सूचना दे दी गई है. ये बता दिया गया है कि कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचें. भाजपा के तमाम संगठन और मोर्चे शाह के स्वागत की तैयारी जुट गए हैं.

शाह का नहीं कोई अधिकृत कार्यक्रम, अनौपचारिक रहेगी वार्ता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया का कहना है कि अमित शाह का जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय रीजन की बैठक का सरकारी कार्यक्रम है. ऐसे में वह इसके बाद भाजपा मुख्यालय में केवल कुछ देर के लिए ही आएंगे और फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. पूनिया के अनुसार क्योंकि शाह का कोई औपचारिक कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में नहीं है, ऐसे में जो प्रमुख नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे वे उनसे ही मुलाकात करेंगे और फिर लौट जाएंगे.