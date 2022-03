जयपुर. पांच राज्यों में बुरी तरह नकारे जाने के बाद कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने रसोई गैस ,पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पांच राज्यों के चुनाव के ठीक बाद फिर शुरू हुई बढ़ोतरी को रास्ता बनाया (Rajasthan Congress Focuses On Inflation) है. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है. इसी अभियान के तहत राजस्थान कांग्रेस ने भी अपना कार्यक्रम (PCC On Inflation Campaign) जारी कर दिया है 31 मार्च,2 से 4 अप्रैल और 7 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी अलग-अलग चरण में प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी.

ये रहेगा कार्यक्रम:

31 मार्च-ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन: 31 मार्च को 11 बजे सभी कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता (Dharna And Protest By Congress Over Inflation In Rajasthan) अपने-अपने ब्लॉकों में घरों के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेण्डर, स्कूटर, मोटरसाईकिल अथवा पेट्रोल-डीजल के खाली कनस्तर पर फूल मालाएं चढ़ाकर बढ़ती महंगाई का विरोध कर जनता की पीड़ा को केन्द्र सरकार तक पहुंचाएंगे.

02 से 04 अप्रैल, जिलों पर प्रदर्शन: तय कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस 2 से 4 अप्रैल के बीच जिलास्तर धरना प्रदर्शन करेगी. इन्हें नाम भी दिया गया है. प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी (PCC On Inflation Campaign) अथवा निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटियां महंगाई मुक्त भारत धरना एवं जूलूस आयोजित कर विरोध-प्रदर्शन (Dharna And Protest By Congress Over Inflation In Rajasthan) करेंगी.

जनता इस मुद्दे पर देगी पूरा साथ

07 अप्रैल, प्रदेश स्तरीय महंगाई मुक्त भारत धरना:7 अप्रैल को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा (PCC President Govind Singh Dotasra) के नेतृत्व में राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तरीय महंगाई मुक्त भारत धरना एवं जूलूस आयोजित किया जाएगा. इसके जरिए कांग्रेस बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का विरोध करेगी. इस प्रदर्शन में प्रदेश के सभी अग्रिम संगठन, विभाग एवं प्रकोष्ठ, मजदूर संघों, विभिन्न सामाजिक संगठन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन भाग लेंगे.

महंगाई से जगी आस: कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये मानकर चल रही है कि जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई देश में बढ़ रही है उससे आम जनता में नाराजगी है और जनता के साथ इस मुद्दे में खड़े होकर उसे जनता का साथ मिल सकता है. हैरानी की बात ये है पांच राज्यों के चुनावों से पहले भी करीब 1 साल तक कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ जबरदस्त देशव्यापी अभियान चलाया था, लेकिन नतीजों में इसका कोई असर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई नहीं दिया. कांग्रेस पार्टी को पांच राज्यों में हार झेलनी पड़ी. बावजूद इसके अब भी कांग्रेस मान रही है कि महंगाई ही वो मुद्दा है जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था और अब इसी मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है.

आज सदस्यता अभियान को तेजी देंगे पायलट: राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान पूरी तरह से फेल हो गया है. 50 लाख सदस्यता के दावे करने वाली कांग्रेस पार्टी बमुश्किल 5 लाख ही सदस्य राजस्थान में बना सकी है और इसके पीछे सबसे अहम कारण विधायकों और मंत्रियों का इस अभियान से दूरी बनाए रखना बताया गया. विधायकों की सदस्यता अभियान से दूरी का एक बहाना विधानसभा सत्र को भी माना गया. अब विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए 3 दिन विधायकों को मिलेंगे. उम्मीद है कि सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान को तेजी देते हुए दिखाई देंगे. आज राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट भी टोंक में इस अभियान को धार देते दिखाई देंगे. पायलट आज टोंक के दौरे पर रहेंगे. जहां वह शाम 4:30 बजे कृषि ऑडिटोरियम में कांग्रेस की सदस्यता अभियान के लिए सदस्य बनाते दिखेंगे.