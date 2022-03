जयपुर. बीते करीब 1 सप्ताह से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया (Petrol diesel price in Jaipur) है. जब-जब तेल के दामों में बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर महंगाई के रूप में सामने आता है. पेट्रोल-डीजल के बाद सब्जियों की कीमतों में अचानक आग लगना शुरू हो गई (Vegetables rate soaring in Jaipur) है. इससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ने लगा है. सरकार ने हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी बढ़ोतरी कर दी थी.

देश के कुछ राज्यों में चुनाव के चलते बीते कई महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह की कोई कमी या बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है. लगभग हर दिन तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है. बीते 1 सप्ताह की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल पर तकरीबन 3 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है. इससे राजधानी में सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. नींबू और हरी मिर्च आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं. बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद बाहर से आने वाली सब्जियां सबसे महंगी बिक रही हैं.

नींबू और हरी मिर्च सबसे महंगे: जयपुर में नींबू तकरीबन 200 रुपए प्रति किलो जबकि मिर्च 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है. अन्य सब्जियों की कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. मंडी कारोबारियों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर साफ तौर पर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है. बाहर से आने वाली सब्जियों के अलावा सीजनल सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं. अदरक 100, लौकी 50, कद्दू 45, बैंगन 45, मटर 40, ककड़ी 50, टमाटर 30, कैरी 120, भिंडी 100, करेला 80, ग्वार फली 80, प्याज 30 और आलू 20 रुपए प्रति किलो बिक रहे (Per Kg rates of vegetables in Jaipur) हैं. सब्जी कारोबारियों का यह भी कहना है कि यदि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पाबंदी नहीं लगती है, तो निश्चित तौर पर हर सप्ताह ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ने लगेगा, जिसके चलते बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं.