जयपुर. शादियों के सीजन के साथ ही मिलावट के मामले भी बढ़ने लगते हैं. शादियों के सीजन पर दूध, पनीर और मावे में मिलावट की आशंका को देखते हुए जयपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. राजधानी जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने मिलावटी पनीर के कारखाने पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया (Police raid on adulterated milk and paneer factory) है. पुलिस ने करीब 400 किलो मिलावटी पनीर और 200 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट करवाया (Adulterated milk and paneer destroyed in Jaipur) है.

हरमाड़ा थाना अधिकारी मांगीलाल विश्नोई के मुताबिक पुलिस की ओर से 'मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी' अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत एडिशनल डीसीपी वेस्ट राम सिंह और एसीपी चौमूं राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 'मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी' अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए बीट अधिकारियों और बीट कांस्टेबलों की मीटिंग लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. अभियान में सर्वे के दौरान बीट कांस्टेबल सुरेंद्र को श्याम वाटिका बेनाड रोड पर मिलावटी पनीर बनाने के कारखाने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना के आधार पर सहायक उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल राम सिंह, दयाराम और सुरेंद्र को टीम के रूप में रवाना किया गया.

पुलिस की टीम ने नकली मावा, पनीर, दूध बनाने व बेचने वालों पर कड़ी निगरानी रखते हुए श्याम वाटिका में प्लॉट नंबर 92 के अंदर मिलावटी पनीर बनाने के कारखाने पर छापा मारकर आरोपी हमीद खान को डिटेन किया. पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार को मौके पर बुलवाया और करीब 400 किलो मिलावटी पनीर और 200 लीटर मिलावटी दूध का सैंपल लेकर नष्ट करवाया. मिलावटी पनीर और दूध को शादी समारोह और त्यौहार पर सप्लाई किया जाना था. लेकिन पुलिस ने पहले ही कार्रवाई को अंजाम दे दिया.