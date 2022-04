जयपुर. एकता नवनिर्माण ट्रस्ट की ओर से अंबेडकर जयंती के मौके पर गुरुवार को शहर में रन फॉर ईक्वालिटी मैराथन दौड़ (run for equality in Jaipur) आयोजित की गई. अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई इस 21 किलोमीटर से अधिक की मैराथन में फिल्म अभिनेता अरबाज खान (Actor Arbaaz Khan participate Run for Equality) भी शामिल हुए. दौड़ को आईपीएस जयनारायण शेर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं राजसमंद से आए म्यूजिक बैंड ने देशभक्ति गाने बजाकर माहौल को उत्साह से भर दिया.

कार्यक्रम में मंच पर मौजूद अरबाज खान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए. दौड़ में राजस्थान पुलिस अकादमी के नवीन सहायक निरीक्षकों ने भी शामिल होकर एकता का संदेश दिया. इस मौके पर प्रमुख राजस्व सचिव आनंद कुमार, अंबेडकर पीठ के निदेशक मदन मेघवाल, आईएएस अनूप खींची और टीकम बोहरा ने भाग लिया. रन फॉर इक्वलिटी मैराथन दौड़ में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया.