जयपुर. एसीबी की स्पेशल यूनिट ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए (Assistant Administrative Officer and Junior Assistant Arrested by ACB) राजस्थान आवासन मंडल के जगतपुरा आवासीय अभियंता खंड प्रथम कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी और कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार (ACB Action in Rajasthan Housing Board Office) किया है. एसीबी ने दोनों को 30 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते पकड़ा है.

एसीबी मुख्यालय के अनुसार परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके दो मकानों की रजिस्ट्री का फॉर्मेट तैयार कर रजिस्ट्रार को भिजवाने की एवज में उससे रिश्वत की मांग की जा रही है. जिस पर परिवादी की शिकायत का सत्यापन किया गया और सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

परिवादी के दो मकानों की रजिस्ट्री फॉर्मेट तैयार कर रजिस्ट्रार कोटपुतली को भिजवाने के एवज में कनिष्ठ सहायक मोहन सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामकिशोर मीणा ने 30 हजार रुपए रिश्वत मांगी. दोनों को बुधवार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. दोनों कर्मचारियों को एसीबी मुख्यालय लाया गया. साथ ही दोनों आरोपियों के आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई जारी है. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू किया गया है.