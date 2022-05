जयपुर. राजधानी के राजा पार्क स्थित आर्य समाज भवन में शुक्रवार को 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र के एकल महिला-पुरुष के लिए (ngo organised convocation for olders) गुजरात-अहमदाबाद के एक एनजीओ की ओर से परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया. इस दौरान गोपाल लाल ने 54 वर्षीय मीना को अपने जीवन साथी के रूप में चुना. अब जल्द गोपाल उनके साथ सात फेरे लेंगे.

बच्चों के सेटल होने के बाद शादी को हुए रजामंद: परिचय सम्मेलन में पहुंचे जयपुर के प्रतापनगर निवासी 67 वर्षीय गोपाल लाल (67 year old Gopal Lal chose 54 year old Meena as a partner) की पत्नी का 30 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले अपने बच्चों की परवरिश की. आखिर में जब बच्चे अपनी लाइफ में पूरी तरह सेटल हो गए, तब जाकर उन्होंने दूसरी पारी शुरू करने का मन बनाते हुए यहां जयपुर की ही रहने वाली 54 वर्षीय मीना को शादी के लिए चुना. मीना ने गोपाल लाल के सरल स्वभाव को देखते हुए उनसे शादी करने के लिए रजामंद हुई.

67 की उम्र में गोपाल लाल को मिली मीना

जीवनसाथी की तलाश में कई लोग हुए कार्यक्रम में शामिल: सम्मेलन में अहमदाबाद से आई सीमा रावल को उनका बेटा यहां पर लेकर आया, ताकि उन्हें कोई अच्छा जीवनसाथी मिल जाए और वो उम्र के इस दौर में अकेली न रहें. कार्यक्रम में रेलवे से रिटायर्ड स्टेशन सुपरिटेंडेंट 83 वर्षीय वीके श्रीवास्तव और आगरा से आए 82 वर्षीय कृष्ण कुमार गुप्ता भी जीवन का अकेलापन दूर करने के लिए जीवनसाथी की तलाश (82 year old groom in queue for 50 year old bride) में इस आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंचे.

जयपुर सहित विभिन्न शहरों में 67 परिचय सम्मेलन आयोजित: अहमदाबाद के इस एनजीओ की ओर से जयपुर सहित विभिन्न शहरों में 67 परिचय सम्मेलन आयोजित करवाए जा चुके हैं. इनमें अब तक 182 जोड़े तय भी हुए हैं. जबकि 14,550 एकल महिला-पुरुष के बायोडाटा प्राप्त किए गए हैं. इस कार्यक्रम में राजस्थान सहित गुजरात, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र से भी महिला-पुरुषों ने अपने जीवन साथी की तलाश में हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में 150 पुरुष और 20 महिलाएं पहुंची. हालांकि कार्यक्रम में जोड़ा सिर्फ एक ही बन सका.