जयपुर. राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके में एक 50 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला (50 year Old Woman Raped via Dating App) सामने आया है. इस संबंध में दिल्ली निवासी पीड़िता ने राजू नामक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला (Delhi Woman Duped Through Dating App) दर्ज करवाया है. थानाधिकारी गुंजन सोनी ने बताया कि पीड़िता एक मोबाइल डेटिंग एप के माध्यम से राजू के संपर्क में आई.

दोनों में काफी बातें होने लगी. और राजू ने महिला को शादी करने का झांसा दिया. राजू ने खुद को जयपुर का रहने वाला बताया और महिला को मिलने के लिए जयपुर आने के लिए (Jaipur Fraud Cheated Delhi Woman) कहा. पहले तो महिला ने जयपुर आने से मना कर दिया लेकिन राजू द्वारा लगातार दबाव बनाने पर महिला 30 अप्रैल को राजू से मिलने के लिए जयपुर पहुंची. राजू महिला को पास ही स्थित एक होटल में ले गया और शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

जब पीड़िता ने राजू की इन हरकतों का विरोध किया तो उसने जल्द शादी करने की बात कही और कुछ सामान लेकर आने की बात कहकर होटल से फरार हो गया. पीड़िता शाम तक आरोपी का इंतजार करती रही और उसे कई बार फोन भी किया लेकिन आरोपी का फोन स्विच ऑफ आया. मौके से फरार होने के बाद आरोपी ने पीड़िता की मोबाइल पर कुछ रुपयों का ट्रांजैक्शन भी किया. इसके बाद पीड़िता वापस दिल्ली लौट गई और दिल्ली पहुंच कर अपने परिवार के सदस्यों को आपबीती बताई. इसके बाद पीड़िता ने मंगलवार देर रात अपने परिवार के सदस्यों के साथ जयपुर पहुंच सिंधी कैंप थाने में राजू के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है.