जयपुर. राजस्थान के हज यात्रियों की पहली फ्लाइट दिल्ली से रविवार को मुकद्दस सफर हज के लिए अपनी उड़ान (First flight of hajj pilgrims) भरेगी. हज पर जाने वाले सभी लोगों को फ्लाइट में बैठने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है. दिल्ली में हज पर जाने वाले प्रदेश के हज यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, उनमें से पांच लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है.

इन कोरोना पॉजिटिव हज यात्रियों को दिल्ली में रोक लिया गया है. 48 घंटे बाद उनका दोबारा से टेस्ट किया (Repeat test of corona in 48 hours for Hajj) जाएगा. इसके बाद ही उन्हें फ्लाइट में रवाना किया जाएगा. जयपुर के एक हज यात्री ने बताया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद मेरा यहां पर किसी तरह से कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा. इधर से उधर चक्कर कटवाए जा रहे हैं. यहां कोई देखभाल करने वाला नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने यह मांग की है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उन सभी लोगों अन्य की तरफ तवज्जो दी जाए और उनका ख्याल रखा जाए.

राजस्थान हज कमेटी के ईओ महमूद खान ने बताया कि किसी भी हज यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जा रही है. जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन सभी के लिए क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था अलग से की गई है. उन्होंने बताया कि हमारे पास अब तक एक अलवर, एक जयपुर के अलावा अन्य जगहों के हज यात्रियों के पॉजिटिव आने की सूचना आई है. इन यात्रियों का 48 घंटे बाद दोबारा से टेस्ट करवाया जाएगा उसके बाद ही इन्हें भेजा जाएगा.