जयपुर. बस्सी थाना इलाके में हुए हत्याकांड को पुलिस ने Solve करने का दावा किया है. इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले का खुलासा किया गया है. तहकीकात के आधार पर पुलिस ने बताया कि मृतक विक्की नाहरगढ़ नीमड़ी की चौकी स्थित रेशमा के मकान पर किराए से रहता था. इस दौरान उसका रेशमा की पुत्रवधू से अफेयर (Illicit Relationship With The Daughter In Law Of Owner At Bassi) हो गया. रेशमा और उसके बेटे को जब विक्की और पुत्रवधू के अफेयर की जानकारी लगी तो उन्होंने विक्की को जान से मारने की धमकी दी.

बस्सी थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 29 नवंबर को विक्की के पिता ने नाहरगढ़ थाने में विक्की की गुमशुदगी (Missing Complaint Of Bassi Murder Victim) की रिपोर्ट दर्ज करवाई. वहीं 30 नवंबर कि सुबह विक्की की लाश बस्सी थाना इलाके में राजधोक टोल प्लाजा (Rajdhok Toll Plaza Of Bassi) के पास जंगल में कच्चे रास्ते पर पड़ी हुई मिली.

पढ़ें-Barmer murder case: अवैध संबंधों के चलते दोस्तों ने की थी युवक की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जब पूरे प्रकरण की जांच करना शुरू किया तो पता चला कि विक्की को आखिरी बार रेशमा के साथ देखा गया था (Victim Of Bassi Murder Case Seen With Mastermind) और विक्की के पिता ने रेशमा व उसके बेटों पर ही शक जताया था. पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच शुरू की तो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रेशमा के बेटे गोलू व परिवार के अन्य सदस्यों को टोल क्रॉस करते हुए देखा गया. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेशमा के बेटे राज उर्फ गोलू, कानाराम, दीपक कुमार और अनिल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया.



बहू के गायब होने पर विक्की को किया Kidnap

आरोपियों से हुई पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि 29 नवंबर की शाम को रेशमा की पुत्रवधू घर से अचानक गायब हो गई. जिस पर रेशमा और उसके बेटे को यह शक हुआ कि विक्की उनकी पुत्रवधू को अपने साथ भगा कर ले गया है. जिसके चलते आरोपियों ने विक्की का अपहरण किया (Victim Was Kidnapped In Bassi Murder Case ) और उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल कर अपने साथ टोंक रोड पर ले गए.

विक्की की हत्या गला घोंट कर की गई. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी टोल प्लाजा को क्रॉस न कर कच्चे रास्ते से टोल प्लाजा के पास स्थित जंगल की ओर गए और विक्की की लाश जंगल में पटक दी. इसके बाद डंडों से विक्की की लाश पर अनेक वार किए गए और उसके बाद आरोपी वापस कच्चे रास्ते से गाड़ी में सवार होकर जयपुर की ओर लौटने लगे.

विक्की की मौत हुई है या नहीं इसे जांचने के लिए एक बार फिर से आरोपी जंगल की ओर गए लेकिन इस बार वह कच्चे रास्ते की बजाय राजधोक टोल प्लाजा क्रॉस (Rajdhok Toll Plaza Of Bassi) कर स्कॉर्पियो गाड़ी से घटनास्थल की ओर गए. टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की गाड़ी के नंबर कैद होने के चलते पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को आईडेंटिफाई कर गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल प्रकरण में आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.