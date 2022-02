जयपुर. शहर में बीसलपुर सिस्टम की मरम्मत (Water Problem Due To Repair Of Bisalpur System) के लिए 4 फरवरी को 24 घंटे का शटडाउन लिया गया था. लेकिन 24 घंटे बाद भी मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया गया और लोग 6 फरवरी को सुबह तक पानी आने का इंतजार (Water problem Due To Shutdown) करते रहे. 5 फरवरी को भी पूरे दिन पानी नहीं आया. विभाग की ओर से रविवार दोपहर 12:00 बजे तक पानी सप्लाई की जानकारी दी गई. लेकिन 12:00 बजे तक विभाग की ओर से पानी सप्लाई नहीं किया गया. मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होने के कारण रविवार शाम तक शहर में पानी सप्लाई नहीं किया जा सका.



100 किलो मीटर दूर बीसलपुर से पानी पहुंचता है जयपुर : जयपुर शहर में 2 दिन तक पानी के लिए लोग परेशान (Water Did Not Reach Many Areas In Jaipur) होते रहे. जयपुर शहर की लाखों की आबादी पूरी तरह से बीसलपुर के पानी पर ही निर्भर है. बीसलपुर से पानी नहीं आने के कारण लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. 2 दिन पानी नहीं आने की वजह से आम दिनों में 300 रुपए में मिलने वाले पानी के टैंकर लोगों को 500 से 700 रुपए में मिले.

रविवार रात तक पानी बालावाला स्टेशन पहुंच चुका था. इस शटडाउन के दौरान पृथ्वीराज नगर प्रोजेक्ट की 2300 एमएम की लाइन को भी बीसलपुर से जोड़ा गया. शटडाउन में बीसलपुर से जयपुर तक बिछी पाइप लाइन में लीकेज भी ठीक किए गए. विभाग का दावा है कि एक लंबे समय बाद बीसलपुर लाइन की मरम्मत की गई है और लीकेज ठीक होने के बाद लाखों लीटर पानी की बचत होगी.

बीसलपुर प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता शुभांशु दीक्षित ने बताया कि मरम्मत होने के बाद जयपुर शहर में पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है. लेकिन फिलहाल लोगों के पास लो प्रेशर से ही पानी पहुंच रहा है. विभाग में जानकारी दी कि शाम तक लोगों के पास पूरे प्रेशर के साथ पानी पहुंच जाएगा. लो प्रेशर से पानी आने के कारण जयपुर शहर के टेल एन्ड इलाकों तक पानी नहीं पहुंचा. जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. साथ ही मुरलीपुरा, शास्त्री नगर ऐसे इलाके रहे जहां सुबह पानी सप्लाई नहीं (Water Did Not Reach Many Areas In Jaipur) हुआ. इसके कारण लोग इधर-उधर पानी के लिए भटकते रहे.