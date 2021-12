जयपुर. प्रदेश में ओमीक्रोन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसी बीच राजधानी जयपुर कोरोना का हॉटस्पॉट सेंटर बनता जा रहा है. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमवार को राजधानी जयपुर में 43 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. जबकि 3 मरीजों में ओमीक्रोन की पुष्टि हो चुकी है. ऐसे में चिकित्सा विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

राजस्थान में ओमिक्रोन के 3 नए मामले सोमवार को दर्ज (3 new Omicron case in Rajasthan) हुए. जिसके बाद कुल ओमिक्रोन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो चुकी है. बीते 2 दिन में 89 नए मरीज अकेले जयपुर से कोरोना के सामने आ चुके (Corona case in Jaipur) हैं. ऐसे में राजधानी जयपुर संक्रमण का हॉटस्पॉट सेंटर बनता जा रहा है.

राजस्थान में ओमीक्रोन केस

ओमिक्रोन संक्रमण की बात की जाए तो अब तक जयपुर से 30, सीकर से 4, अजमेर से 7, उदयपुर से 4 और महाराष्ट्र से आया 1 यात्री कोरोना के इस नए वेरिएंट की चपेट में आ चुका है. हालांकि, 43 मरीजों में से 37 मरीज से रिकवर हो चुके हैं. जबकि 9 मरीजों को डेडीकेटेड ओमीक्रोन वार्ड में भर्ती किया गया है. इसी बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद चिकित्सा विभाग ने आमजन को चेतावनी जारी कर सतर्क रहने को कहा (Corona case in Rajasthan) है. चिकित्सा विभाग ने कहा कि संक्रमण से बचाव को लेकर जितने भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं. उनकी पालना करने के निर्देश दिए गए (Medical department alert in Rajasthan) हैं.

मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के के शर्मा का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बाद प्रदेश में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है. उनका कहना है कि हालांकि विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है लेकिन जब तक आम लोग कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर की पालना नहीं करेंगे, तब तक संक्रमण को रोकना मुश्किल है. डॉ. शर्मा का कहना है कि जितने भी मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, विभाग उनके संपर्क में आए लोगों की जांच कर रहा है और लगातार कांटेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा रही है. खासकर विदेश से आने वाले यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन किया जा रहा है. इसके अलावा इन दिनों राजधानी जयपुर में टूरिस्ट सीजन चल रहा है तो ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.