जयपुर. राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron in Rajasthan) का विस्फोट देखने को मिला है. जहां शनिवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से ओमीक्रोन के 21 नए मामले (21 New Cases of Omicron Found in Rajasthan) सामने आए है. कोरोना के नए वेरिएंट के विस्फोट से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है.



चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को एनआईवी पुणे से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार 21 नए मामले ओमीक्रोन के देखने को मिले हैं. जिसमें जयपुर से 11, अजमेर से 6, उदयपुर से 3 और महाराष्ट्र का 1 व्यक्ति कोरोना के इस नए वायरस की चपेट में आया है. बताया जा रहा है कि इन 21 मरीजों में से पांच व्यक्ति विदेश से लौटे थे और तीन व्यक्ति इन विदेश से लौटे व्यक्तियों के संपर्क में आए थे तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग के बाद अन्य व्यक्ति भी संक्रमण की चपेट में आ गए.

पढ़ें.CM Gehlot On Omicron : ओमीक्रोन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर, हमें भी रहना होगा सतर्क

फिलहाल इन सभी मरीजों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश के बाद अलग से तैयार किए गए डेडीकेटेड ओमीक्रोन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं अन्य लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है, जो इन व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं.

प्रदेश में वर्तमान समय में 43 व्यक्ति अभी तक ओमीक्रोन की चपेट में आ चुके हैं. इसमें 28 मरीज जयपुर, सीकर से 4, अजमेर से 7, उदयपुर से 3 और एक व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य से संक्रमित पाया गया है.