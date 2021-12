जयपुर. जयपुर के एक पांच सितारा में 2 करोड़ रुपए (2 crore theft case in Jaipur) की ज्वैलरी चुराने वाले शातिर चोर जयेश रावजी सेजपाल ने पूछताछ में पुलिस के सामने अहम राज उगले हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपी की मुंबई में कैसेट चुराने से अपराध की दुनिया में एंट्री (Jayesh entered the crime world from Mumbai) हुई. आरोपी के खिलाफ चोरी का सबसे पहला मुकदमा भी मुंबई में ही कैसेट चुराने का दर्ज हुआ था. उसके बाद जयेश ने पांच सितारा होटलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.

आरोपी ने सबसे पहले किस पांच सितारा होटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. उस वारदात में किन लोगों ने साथ दिया, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है. जयपुर और उदयपुर सहित 13 अलग-अलग राज्यों में पांच सितारा होटल से जेवरात और नकदी चुराने वाला शातिर चोर जयेश रावजी सेजपाल से जयपुर पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है. कई वारदातों के बारे में भी पुलिस के हाथ में अहम जानकारी लग रही है.

गुजरात के सूरत से जयेश को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है.आरोपी पांच सितारा होटल से चुराए गए जेवरात को किन लोगों को बेचा करता है और किस किस शहर में आरोपी ने अपने अड्डे बना रखे हैं इन तमाम जानकारी को जुटाने का काम पुलिस कर रही है.

पुलिस कुंडली खंगालने में जुटी

आरोपी से हुई पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि वर्ष 2019 नवंबर माह में आरोपी ने राजधानी जयपुर के आमेर थाना इलाके में स्थित एक पांच सितारा होटल में भी इसी प्रकार से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गुजरात चला गया और पुलिस उसका कोई भी सुराग तक नहीं जुटा सकी. पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 1991 में सबसे पहले मुंबई में एक फिल्म की कैसेट चुराने की वारदात को अंजाम दिया था जो कि आरोपी की गई सबसे पहली चोरी थी. पुलिस जयेश की कुंडली खंगालने में जुटी है.