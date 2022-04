बीकानेर. बीकानेर में रविवार को बड़ा हादसा (Accident in Bikaner) हो गया. एक पिकअप और कार की जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत (three died in bikaner road accident) हो गई. हादसे में पूरा परिवार ही मौत के मुंह में समा गया. मृतकों में पति-पत्नी और उनका एक साल का बच्चा भी था. दुर्घटना में पति की मौके पर मौत हो गई जबकि घायल पत्नी और बच्चे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया. पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

बीकानेर में रविवार को एक कार और पिकअप की आमने-सामने भिड़ंत में दर्दनाक हादसा हो गया. दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई. घटना बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर श्रीडूंगरगढ़ से आगे कीतासर गांव के पास हुई. जानकारी के अनुसार बीकानेर से गाड़ी जयपुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने से बीकानेर की तरफ आ रहे तरबूज से भरे पिकअप वाहन से कार की सामने से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार पुरुष जयपुर निवासी गजेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी पत्नी शुचि और एक साल के बच्चे की अस्पताल जाते समय रास्ते में ही सांसें थम गईं.

हादसे के बाद जुटी भीड़

पढ़ें. Udaipur Road Accident: अनियंत्रित होकर पलटा कोयले से भरा ट्रेलर, चालक की मौके पर मौत

मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़

घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस को सूचना दी गई. हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकलवाया जबकि दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया लेकिन महिला और मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.