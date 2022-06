बीकानेर. नयाशहर थाना क्षेत्र की सर्वोदय बस्ती में शुक्रवार देर रात 30 साल के बेटे अशोक ने अपने पिता रामचंद्र पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया (Son Kills Father In Bikaner). घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पैसों के लेने की बात सामने आई है. बेटे ने गुस्से में पिता की हत्या की बात कबूली (Son kills Father In Fit Of Rage) है.

नयाशहर थानाधिकारी गोविंदसिंह चारण ने बताया कि आरोपी अशोक लोगों से रुपए उधार लेता था. न चुकाने की दशा में लोग उसके घर पर तकादे के लिए पहुंचते थे. शुक्रवार को ऐसा ही हुआ लोग तकादा करने आए तो पिता बेटे पर नाराज हो गए. आरोपी के मुताबिक पिता ने उसे उलाहना दी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ा तो अशोक अपना आपा खो बैठा और पिता पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में पिता की मौत हो (Murder In Bikaner) गई.

पढ़ें-Murder In Illicit Relation : अवैध संबंधों के चलते चाचा ने की भतीजे की हत्या...खुलासे के बाद चाची ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी

आरोपी के भाई ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. आरोपी को पुलिस पकड़कर पूछताछ के लिए थाने लाई फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. रामचंद्र का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया. सर्वोदय बस्ती के लोग इस घटना से सकते में हैं. लोगों के मुताबिक आरोपी अशोक अविवाहित है.