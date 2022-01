बीकानेर. राजस्थान में 1 जनवरी से शुरू हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान (Shudh Ke Liye Yudh Abhiyan) चलाया जा रहा है. बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक्टिव हुए स्वास्थ्य विभाग शुक्रवार को एक खाद्य तेल की फैक्ट्री (Action On Oil Factory In Bikaner) पर कार्रवाई की है.

खाद्य तेल की फैक्ट्री पर कार्रवाई : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीणा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने करणी औद्योगिक क्षेत्र में एक तेल की फैक्ट्री पर कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस दौरान विभाग के दल ने अलग-अलग नमूने एकत्रित किए. जिस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है वहां के संचालक ने पॉम ऑयल का काम होना बताया, लेकिन फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के ब्रांड की पैकिंग मिली है. ऐसे में उन सभी के सैंपल लिए गए हैं. सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

15 लीटर एक्सपायरी डेट का तेल नष्ट

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीणा ने बताया कि फिलहाल मौके पर एक्सपायरी डेट के खाद्य तेल को नष्ट करवाया गया है. जिसकी मात्रा 15 लीटर की पैकिंग में तकरीबन ढाई हजार लीटर थी. गौरतलब है कि पिछले दो-तीन दिनों से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम (Action on Adulterers in Rajasthan) अलग-अलग कार्रवाई कर रही है. शुक्रवार को इसी अभियान के तहत (Medical Department Action In Karni Industrial Area) करणी औद्योगिक क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है.

उपभोक्ता अपनी शिकायत राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नम्बर 1800-180-6030 एवं ई-मेल आईडी stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर दर्ज करवा सकते हैं.