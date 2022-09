बीकानेर. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य और नियंत्रक के पद के लिए साक्षात्कार शुक्रवार को जयपुर में होंगे. साक्षात्कार में चयन के लिए 10 चिकित्सकों ने आवेदन किया (10 doctors in the race of SPMC principal) है.

प्राचार्य के पद के लिए वर्तमान में प्राचार्य का दायित्व संभाल रहे डॉ मोहम्मद सलीम, पूर्व प्राचार्य डॉ मुकेश आर्य, डॉ बीके गुप्ता, डॉ अनिता पारीक, डॉ एसपी व्यास, डॉ सुरेंद्र वर्मा, डॉ परमेन्द्र सिरोही, डॉ गुंजन सोनी दौड़ में है. साक्षात्कार की चयन प्रक्रिया मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में होगी. प्राचार्य चयन कमेटी में कार्मिक सचिव, चिकित्सा सचिव, राजस्थान चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल हैं.

कार्यवाहक संभाल रहे व्यवस्था: दरअसल अप्रैल 2021 में डॉ शैतान सिंह राठौड़ को बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से जोधपुर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था. इसके बाद डॉ मुकेश आर्य और वर्तमान में डॉक्टर सलीम के पास प्राचार्य की कार्यवाहक जिम्मेदारी है. ऐसे में 17 महीने से कार्यवाहक प्राचार्य जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं. स्थायी प्राचार्य का कार्यकाल तीन साल होता है. इसे एक साल और बढ़ाया जा सकता है. प्राचार्य के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष है और दावेदारों में एक को छोड़कर अधिकतर 60 वर्ष से कम उम्र के हैं.