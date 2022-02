बीकानेर. बीकानेर के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात राजमार्ग पर आमने-सामने दो ट्रकों की भिड़ंत (Two truck drivers burnt alive) हो गई. बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे हैं दोनों ट्रक एक दूसरे से आमने-सामने टकरा (Collision between two trucks in Lunkaransar) गए. टकराने के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई. आग लगने के चलते दोनों ट्रकों में मौजूद ड्राइवर जिंदा जल गए.

बताया जा रहा है कि आमने-सामने की भिड़ंत में दोनों ट्रक ड्राइवर गंभीर घायल हो गए थे. जिसके कारण दोनों ट्रक से बाहर नहीं निकल पाए और इतने में आज तेज हो गई और दोनों उसी आग में फंस कर जिंदा जल गए. हाईवे पर दो ट्रकों में लगी आग की सूचना वहां से गुजर रहे अन्य ट्रक चालकों ने पुलिस को दी.

जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया. हालांकि घटना में एक युवक को बचा लिया गया. फिलहाल दोनों चालकों की शिनाख्त नहीं हुई है. और दोनों के बुरी तरह से जले शव को लूणकनसर की मोर्चरी में रखवाया गया है.