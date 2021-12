बीकानेर. जिले के लूणकनसर थाना इलाके में आज देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत (3 killed in Bikaner road accident) हो गई. वहीं घटना में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है.

बता दें कि बीकानेर के लूणकनसर थाना इलाके में राजमार्ग (road accident on lunkaransar highway) पर आज देर रात बोलेरो और ट्रक की भिडंत (Bolero and truck collision in bikaner ) हो गई. बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक के चक्कर में हुआ. बोलेरो में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए लूणकरनसर जा रहे थे. इस दौरान ट्रक को ओवरटेक करते हुए बोलेरो दूसरे ट्रक से पीछे से जा टकराई. इस टक्कर से बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई. इस भीषण हादसे में करीब 10 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.