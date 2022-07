बीकानेर. पवनपुरी कॉलोनी क्षेत्र में सोमवार सुबह एक इमारत में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की गाड़ियां घंटों बाद पहुंची, जिसके चलते नुकसान और ज्यादा हो गया. बीकानेर नर्सिंग होम के सामने बनी एक निजी लैब में आग लग गई. फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई है. आग लैब के अंदर ग्राउंड में लगी है ऐसे में लैब में रखा लाखों का समान जलकर खाक हो गया (Fire caught in Lab in Bikaner) है.

लैब संचालक ने बताया कि लैब में काम करने वाले लोगों ने उसे आग की सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन की टीम को बुलाया गया. दमकल की गाड़ियां आग लगने के घंटों बाद पहुंची जिसके चलते लैब में काफी नुकसान हो गया. लैब मालिक ने बताया कि बारिश की वजह से तारों में शार्ट सर्किट हो रखा था. जिसके चलते यह घटना हुई. उसने बताया कि आग से उसके लैब में रखी सोनोग्राफी मशीन सहित कई उपकरण और फर्नीचर जलकर खाक हो गए (Loss of crores due to fire in private lab) हैं.