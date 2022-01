बीकानेर. जिले के नयाशहर थाना क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के पेट्रोल पंप (Petrol pump of former Leader of Opposition Rameshwar Dudi) पर गुरुवार को हुए एक झगड़े के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को राउंडअप किया है. बताया जाता है कि दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था. हालांकि इसका पेट्रोल पम्प से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है.

नयाशहर थानाधिकारी गोविंदसिंह चारण ने बताया कि मामले में तीन लोगों को राउंडअप किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. जानकारी के अनुसार दो गुटों में आपसी पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर आपस में झगड़ा हुआ.

घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से चुंगी नाके पर मुलाकात करने की बात की जा रही है. लेकिन इससे पहले कुछ दूरी पहले ही डूडी पम्प के पास दोनों पक्षों का आमना-सामना हो गया. दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ. हालांकि थानाधिकारी ने फायरिंग की बात से इंकार किया है. फिलहाल राउंडअप किए हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है.

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें संभवत पैसे के लेन-देन का भी एक कारण सामने आ रहा है. हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी तरह की कोई बात बताने से इंकार कर रही है. घटनास्थल के रूप में रामेश्वर डूडी के पेट्रोल पंप का होना एक इत्तेफाक बताया जा रहा है.