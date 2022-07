बीकानेर. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट प्रदेश में पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है. कहीं भी किसी तरह पेपर आउट का कोई मामला नहीं (Kalla denies any paper leak in REET) है. राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की पेपर बाहर आने के आरोपों पर कल्ला ने कहा कि पेपर होने से पहले किसी भी तरह से कोई पेपर वायरल नहीं हुआ है और ना ही कोई पेपर लीक हुआ है. पेपर होने के बाद यदि किसी ने कोई कारस्तानी की है, तो उसका पता किया जाएगा. किरोड़ी मीणा के पेपर के बाहर आने के आरोपों पर (Kriodi Meena on REET paper out) उनसे पूछने के सवाल पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है. यह जांच एजेंसियां तय करेंगी.

पिछली बार से सबक: कल्ला ने कहा कि रीट की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है. इसके लिए राजस्थान की जनता और अभ्यर्थियों को भी धन्यवाद देते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली बार रीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी सामने आई थी. उससे सबक लेते हुए इस बार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उसकी पूरी मॉनिटरिंग की गई.

रीट पेपर लीक के आरोपों पर क्या बोले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला...

प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ को कहा: इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर सवाल पर कहा कि आलाकमान के निर्देश पर काम करते हैं. इस बारे में अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है. साथ ही आलाकमान की ओर से उनको इस तरह की जिम्मेदारी दिए जाने पर स्वीकार करने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे हाइपोथेटिकल चीजों में विश्वास नहीं करते और इस तरह की बातें हाइपोथेटिकल हैं.