बीकानेर. बीकानेर में उरमूल डेयरी (उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड) के अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ को पद से हटा दिया गया (Dairy president removed due to having third child) है. राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की प्रशासक आईएएस सुषमा अरोड़ा ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. दरअसल अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ पर अपनी तीसरी संतान की जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए नोखा निवासी बंशीलाल ने इसकी शिकायत सहकारी सोसाइटी के समक्ष की थी.

बंसीलाल की शिकायत पर डेयरी प्रशासन ने इसको लेकर प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर इसकी जांच की और शिकायतकर्ता बंसीलाल और अध्यक्ष नोपाराम जाखड़ से भी जवाब तलब किया. इस दौरान नोपाराम जाखड़ की ओर से अपनी संतान से जुड़े दस्तावेजों में तथ्य छिपाने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया था. जिसके बाद जांच में इसको प्रमाणिक पाए जाने पर मंगलवार देर रात कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की प्रशासक आईएस सुषमा अरोड़ा ने इस पर कार्रवाई करते हुए नोपाराम जाखड़ को पद से बर्खास्त कर दिया.

पढ़ें: नसबंदी फेल होने पर हुई तीसरी संतान, चयनित को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दरअसल डेयरी कोऑपरेटिव और पंचायत राज में 1995 के बाद तीसरी संतान होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य किए जाने का प्रावधान है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि नोपाराम जाखड़ ने अपनी तीन संतान होने के बावजूद गलत तथ्य पेश किए और तीसरी संतान की जानकारी छिपाई. जाखड़ 2 साल पहले बीकानेर अमूल डेयरी के चेयरमैन बने थे. जाखड़ के हटाए जाने के बाद अब डेयरी संचालक मंडल के सदस्यों में से नए अध्यक्ष का चुनाव होगा.