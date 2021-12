बीकानेर. जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में रविवार को शिव वैली स्थित अमेजन कंपनी के कार्यालय में करीब 8 लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया था. साथ ही 27 नवंबर को अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी के साथ हुई सवा दो लाख की लूट के मामले को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है.

यह भी पढ़ें - Robbery Case In Jaipur : स्कूटी की टक्कर से बेहोश हुआ व्यक्ति, होश आने पर गायब मिले 30 लाख के जेवर

गौरतलब है कि पिछले रविवार को बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र के शिववैली स्थित अमेजॉन कंपनी के कार्यालय (Amazon Company Office In Shivalik) में रात को कुछ नकाबपोश युवक आए. इसके बाद वे वहां बैठे कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर करीब 8 लाख की लूट (Robbed By Putting Chili In The Eyes) कर फरार हो गए. साथ ही कर्मचारी को सरिया और लाठी से सिर पर चोट मारकर घायल कर दिया, जिसका पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है.

यह भी पढ़ें - Kota Police in Action: लाखों की लूट का महज 2 घंटे में किया खुलासा, तीन अंतरराज्यीय लुटेरे गिरफ्तार

दोनों घटनाओं में पुलिस के हाथ खाली

घटना के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और एसपी ने जल्द ही लुटेरों को पकड़ने की बात कही थी. लेकिन बताया जा रहा है कि घटना के बाद बनाई गई चार अलग-अलग टीमों के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा (Police Unable To Rein In Criminals) है. इस मामले को लेकर पड़ोसी जिलों तक भी पुलिस की टीम जा कर आई थी. लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है.

वहीं, बीछवाल थाना क्षेत्र में अनाज मंडी में 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी से हुई हुई सवा दो लाख की लूट के मामले में अभी तक पुलिस पूरी तरह से असफल (Police Failed In Robbery Case) रही है. कोई पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों घटनाओं का पर्दाफाश किया जाएगा.