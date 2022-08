बीकानेर. पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया. पेशे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका दिल्ली का निवासी सुरेंद्र धारीवाल को बीकानेर की कोतवाली पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दिल्ली से गिरफ्तार किया. सोमवार को बीकानेर लाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 24 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया. धारीवाल पर आरोप है कि उसने पटवारी भर्ती परीक्षा के मुख्य सरगना पौरव कालेर को नकल के लिए डिवाइस और उपकरण उपलब्ध करवाए थे.

रीट परीक्षा में भी हो चुका गिरफ्तार : आरोपी सुरेंद्र धारीवाल बीकानेर में रीट परीक्षा के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है. दरअसल, पिछले साल हुई जीत के परीक्षा में चप्पल में डिवाइस लगाने का मामला पूरे देश में सुर्खियों में आया था. रीट परीक्षा के नकल के सरगना (Rajasthan Patwari Exam) तुलसाराम ने सुरेंद्र धारीवाल से ही यह चप्पल खरीदी थी.

एसीबी को की शिकायत : वहीं, रीट मामले में आरोपी सुरेंद्र धारीवाल ने गंगाशहर के तत्कालीन थानाधिकारी (First Arrested for Copying with Slipper) रानीदान उज्ज्वल को लेकर शिकायत की थी जिसके बाद ही एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई की थी.