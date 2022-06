बीकानेर. जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के राजमार्ग पर गुरुवार तड़के हुए एक सड़क हादसे में (Accident On Bikaner State Highway) एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए. घायलों को तत्काल ही अस्पताल रेफर किया गया. आमने सामने की भिड़ंत बहुत जोरदार (car and truck head on collision kills 3) थी. इस टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरदारशहर से बीकानेर की तरफ एक कार आ रही (car from Sardarshahar met Accident) थी. तभी दूसरी दिशा से आ रही एक ट्रक सामने आ गई. रफ्तार के कारण कंट्रोल नहीं किया जा सका और जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के बाद कार सवार फंस गए. घटना की सूचना मिलने के बाद श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल बाहर निकाला और अस्पताल भेजा जहां से उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है.

श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी वेदपाल ने बताया कि फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजा गया है. तीनों मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. तीनों की पहचान सरदारशहर निवासी के रूप में हुई है (Accident in Bikaner) और आगे जानकारी जुटाई जा रही है. इस टक्कर में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया है.