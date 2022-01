बीकानेर. राजस्थान के बीकानेर में कोरोना वायरस का संक्रमण (New Cases Of Corona In Bikaner) अपने पूरे चरम पर नजर आ रहा है. मंगलवार को दिनभर में आए कुल 307 पॉजिटिव के बाद बुधवार सुबह आई पहली सूची में ही 307 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं. ऐसे में 24 घंटे में बीकानेर में 614 पॉजिटिव (614 Positives Found In Bikaner City) रिपोर्ट हुए हैं.

बुधवार की सुबह आई पहली कोरोना रिपोर्ट की सूची में 307 लोग पॉजिटिव आए हैं. जनवरी महीने में यह पहली बार हुआ है, जब पहली ही सूची में एक साथ 300 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो. इससे पहले मंगलवार को दिन भर में आई दो अलग-अलग सूचियों में कुल 307 लोग पॉजिटिव मिले थे. वहीं, बुधवार सुबह आई पहली रिपोर्ट में ही 307 लोग पॉजिटिव मिले हैं.

बीकानेर में अब संक्रमण दर 15 फीसदी के करीब पहुंच गई है. मंगलवार को बीकानेर में कुल 2200 लोगों के सैंपल लिए गए थे. बीकानेर में अब एक्टिव केस की संख्या 1600 के करीब (1600 Active Case In Bikaner) है, जबकि 8 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं.

बुधवार को आई रिपोर्ट में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र नोखा देशनोक से भी बड़ी संख्या में लोग पॉजिटिव मिले हैं. सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. इसके अलावा पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल, मिलिट्री हॉस्पिटल पुलिस लाइन के साथ ही शहर के अलग-अलग लगभग सभी हिस्सों से पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं. इसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल से भी पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई हैं.