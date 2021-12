बीकानेर: जिले में राह चलते लोगों को शातिराना अंदाज में फंसा लाखों की ठगी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा (3 Arrested For Cheating In Bikaner) है. आरोप है कि तीनों लोगों को लॉटरी, कूपन के नाम पर (Lottery Thugs Of Bikaner) राशि डबल करने का झांसा (Cheating On Doubling Amount In Bikaner) देते थे. बुधवार देर रात इन्हें इनपुट के आधार पर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया.

आरोप है कि शातिर बदमाशों (Lottery Thugs Of Bikaner) ने बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र के पीबीएम अस्पताल रोड और श्रीडूंगरगढ़ के एक सरपंच प्रतिनिधि से कूपन और लॉटरी के नाम पर राशि डबल करने (Cheating On Doubling Amount In Bikaner) की दो अलग-अलग वारदातें की थीं. दावा है कि पुलिस ने वारदातों के महज 24 घंटे के भीतर ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार तीनों शातिर अपराधियों ने बीकानेर के बीछवाल, नापासर और नोखा थाना क्षेत्र में भी पहले वारदात की हुई है और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इन घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाएगी.

बुधवार को बीकानेर की सदर थाना क्षेत्र में पीबीएम अस्पताल के पास एक व्यक्ति सुशील कुमार से इन लोगों ने दो लाख रुपए की ठगी की और फरार हो गए. उसके बाद श्रीडूंगरगढ़ में जैसलसर सरपंच प्रतिनिधि से भी ₹2 लाख की ठगी की. दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस, डीएसटी टीम और श्रीडूंगरगढ़ थाना पुलिस ने सयुंक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई और देर रात सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से तीनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया.

झांसेबाजों (Lottery Thugs Of Bikaner) के पास से एक मोटरसाइकिल कार भी बरामद की गई है. दरअसल पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच करते हुए एक कार और एक मोटरसाइकिल के घटना में काम में लेने की बात सामने आने पर पूरे जिले में नाकाबंदी कराई और अलग-अलग रूट पर टोल पर कार के गुजरने के बाद सामने आए जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए सीकर के लक्ष्मणगढ़ से तीनों आरोपियों अलवर निवासी प्रेम प्रकाश पूरणमल और कुलभूषण को गिरफ्तार कर लिया.

बताया जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों ने बीकानेर के बीच वालों नापासर में नोखा थाना क्षेत्र में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है और अब पुलिस उनसे बाकी घटनाओं को लेकर भी पूछताछ करेगी।