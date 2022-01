भीलवाड़ा. कोरोना की तीसरी लहर के चलते प्रदेश सरकार ने सख्त गाईडलाइन जारी (Strict Guidelines On Corona In Rajasthan) कर रखी है लेकिन वस्त्रनगरी भीलवाड़ा के अधिकतर पढ़े लिखे लोग भी नियमों को हवा में उड़ाते (Uncaring Attitude On Corona In Bhilwara) दिख रहे हैं. न मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न ही Corona Appropriate Behavior फॉलो कर रहे हैं.

कुछ जागरूक लोगों का साफ मानना है कि ऐसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे लोग अपने साथ दूसरे लोगों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं.

Rajasthan Corona Update: 9881 नए मामले दर्ज...7 संक्रमितों ने तोड़ा दम

जिला प्रशासन रख रहा नजर

कोरोना की प्रथम लहर में देश में सबसे पहले हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा (Bhilwara Was Corona Hot Spot In 1st Wave) जिले में वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर में दिनोंदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है. जहां बीते 1 सप्ताह से प्रतिदिन 200 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं. इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी है. इसी गाइडलाइन को फॉलो कराने के निर्देश के साथ जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते प्रतिदिन अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं.

Reality Check में लापरवाह लोग

ईटीवी भारत के Reality Check में लोग सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए. ईटीवी भारत की टीम शहर के बडला चौराहा, सूचना केंद्र चौराहा ,रोडवेज बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, आजाद नगर ,गंगापुर चौराहा सहित आधा दर्जन स्थानों पर पहुंची. यहां ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही घूमते दिखे. वहीं सरकारी व निजी बसों में भी लोग बिना मास्क लगाए यात्रा करते दिखे.



कई जागरूक लोगों का कहना है कि लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करना (Uncaring Attitude On Corona In Bhilwara) चाहिए. लोगों की सतर्कता ही महामारी से लड़ने में काम आएगी. लोगों का तर्क है कि लापरवाह लोग अपने संग सबकी जिन्दगी को आफत में डाल रहे हैं. ऐसे लोगों से नाराज कोरोना का दंश झेल चुके लोग घर पर रहने की सलाह देते हैं.