भीलवाड़ा. शहर के चित्रकूट धाम में बुधवार को 35वीं नेशनल (National Volleyball competition started in Bhilwara) वालीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता का शुभारंभ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्युता सामन्त , पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने किया. पहला मैच (Match between Tamil Nadu and Punjab on the first day ) पंजाब और तमिलनाडु के बीच हुआ.

इस दौरान कैलाश मेघवाल ने कहा कि फेडरेशन कप नेशनल चौंपियनशिप भीलवाड़ा में आयोजित होने से जिले की प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी एवं खेलों के क्षेत्र में विकास होगा. वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्युता सामन्त ने फेडरेशन कप नेशनल वालीबॉल चौंपियनशिप भीलवाड़ा में आयोजित होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि निरंतर ऐसे चौंपियनशिप से खिलाड़ियों को सुनहरे भविष्य के निर्माण में मदद मिलती है एवं ओलंपिक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त होता है.

जिला कलक्टर व फेडरेशन के मुख्य संरक्षक आशीष मोदी ने कहा कि जिले में वॉलीबॉल के राष्ट्रीय चौंपियनशिप के प्रथम बार आयोजन होने से जिले के युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा. साथ ही जिले में खेलों का नया आयाम विकसित होगा. उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी टीम स्प्रिट से खेलें एवं भीलवाड़ा जिले में हो रही इस प्रतियोगिता से अच्छे अनुभव लेकर जाएं.