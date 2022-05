भीलवाड़ा. नगरीय निकाय 2022 के तहत नगर परिषद के वार्ड नंबर 42 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है. भाजपा ने 235 मतों से जीत हासिल की है. नगर परिषद के वार्ड 42 की तत्कालीन कांग्रेस पार्षद वर्षा दरियानी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के परिणाम सोमवार को सामने आए हैं. मतगणना में 1635 मतों में से भाजपा की रोमा को सर्वाधिक 924 मत हासिल हुए हैं. जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मीना जैन को 689 मत ही मिले.

20 मतदाताओं ने कांग्रेस-भाजपा की उम्मीदवारों को नकारते हुए अपना मत किसी को नहीं दिया. वार्ड 42 में हो रहे उपचुनाव (By election results of Nagar Parishad in Bhilwara) में 3363 मतदाता हैं. इनमें 1683 पुरुष और 1680 महिला शामिल हैं. रविवार को मतदान में 915 पुरुषों और 718 महिलाओं ने ही अपना मत दिया. जिसके कारण 48.55% मतदान हुआ.

दरियानी के निधन से रिक्त हुआ था पार्षद पद: नगर परिषद के लिए 28 जनवरी 2021 को हुए चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस की वर्षा दरियानी भाजपा प्रत्याशी जया लुधानी को हराकर 74 वोटों से जीती थी. इस चुनाव में 1966 वोटों में से वर्षा को 1008 और जया को 934 वोट मिले थे. वर्षा की तकरीबन पांच माह पूर्व गांधीसागर तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी.

धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 और 9 में रिक्त सदस्य पदों के लिए रविवार को संपन्न (By election results of Nagar Palika in Dholpur) हुए उपचुनाव के बाद सोमवार को मतगणना हुई. मतों की गणना के अनुसार दोनों वार्डों से कांग्रेस प्रत्याशियों ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है. नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस की अंकिता पुत्री प्रेमचंद ने 647 मतों में से 549 मत हासिल कर जीत दर्ज की है. वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी माधुरी पुत्री मुकेश कुमार को मात्र 93 मत ही मिल सके.

कांग्रेस में खुशी का माहौल: इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी नीरू पुत्री प्रेमचंद ने सिर्फ 1 मत हासिल किया. 4 वोट नोटा में भी पाए गए. वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के जहूर खान पुत्र कल्लू खान ने 492 मतों में से 272 मत हासिल कर जीत दर्ज की है. मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोनू पुत्र बुद्ध सिंह ने 210 मत हासिल किए. वहीं 10 वोट नोटा में गए. दोनों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.

विजेता प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजाखेड़ा रिटर्निंग अधिकारी देवी सिंह ने प्रत्याशियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया. कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने दोनों विजेता को फूल-माला और ढोल-नगाड़ों के साथ मतगणना स्थल से राजाखेड़ा नगरपालिका ले जाकर उनका भव्य स्वागत किया.

धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 और 9 में रिक्त सदस्य पदों के उपचुनाव के लिए भाजपा-कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया था. भाजपा की ओर से अशोक शर्मा और कांग्रेस की ओर से विधायक रोहित बोहरा ने अपनी-अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया था. वहीं उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिलने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.