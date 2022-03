भीलवाड़ा. जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों पर कांग्रेस नेता डालचंद जाट पर फायरिंग करने का आरोप है. आरोपियों को चितौड़गढ़ के ओछड़ी टोल नाका से गिरफ्तार किया गया (Accused of firing at congress leader arrested in Chittorgarh) है. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के अनुसार मोखमपुरा निवासी डालचंद जाट ने 31 जनवरी को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दी कि 30 जनवरी की रात वह अपनी किसान वाटिका में बैठे थे. अचानक तीन गाड़ियां आकर रुकीं. इसमें आये लोग चिल्लाते हुए वाटिका के गेट पर आए. इन वाहनों में आए रवि खटीक उर्फ डेविड, गोविंद खटीक, मनोज खटीक, भगवतीलाल जाट सहित उनके साथियों ने शराब मांगी. इस पर उन्हें ड्राई डे होने और आबकारी विभाग द्वारा बार को सील किए जाने की बात कही गई. साथ ही शराब देने से मना किया गया. इस पर गाड़ी से 10-12 लोग उतरे जिनके पास तलवार, सरिए और पिस्टल थी.

पढ़ें: Firing at Police in Jodhpur: पुलिस पर फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार, पहले से दर्ज हैं कई मामले

पहले रवि ने डालचंद पर फायर किया, मगर गनीमत रही कि गोली पास से होकर निकल गई. इसके बाद वे जान बचाकर भगे, तो सभी लोग वाटिका में घुस गए. उन्होंने अंदर आकर भी तीन फायर (Firing for not giving liquor in Bhilwara) किए. इसमें से एक गोली गाड़ी में लगी. पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया. पुलिस ने 8 को जानलेवा हमले व आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की. इसके बाद सभी 8 आरोपियों जिनमें रवि उर्फ डेविड, तेजू गाडरी, भगवतीलाल जाट, नंदा नायक, मनोज कुमार, कमल खटीक, दीपक खटीक, गोविंद खटीक को गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें: Chittorgarh Police Big Action : इनामी बदमाश मोग्या गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर हुआ था फरार

पूछताछ में सामने आया कि यह लोग आदतन आपराधिक प्रवृति के हैं. इनके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज हैं. आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे और मोबाइल नंबर बदलकर अपना ठिकाना बदल रहे थे. पिछले एक महीने से पुलिस की टीम इन्हें जयपुर, दिल्ली, कोटा, एमपी में तलाश कर रही थी. अब उन्हें मुखबिर की सूचना के आधार पर चित्तौड़गढ़ से पीछा कर ओछड़ी टोल नाका के पास से गिरफ्तार किया गया.