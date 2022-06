भरतपुर. शहर में एक महिला कांस्टेबल ने अपने मंगेतर पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एसपी को लिखित शिकायत देकर दुष्कर्म और रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया (Case of rape filed by woman constable in Bharatpur) है. महिला कांस्टेबल का आरोप है कांस्टेबल विष्णु चाहर के साथ उसकी सगाई हुई थी, जिसके बाद मंगेतर ने कर्जा चुकाने के लिए उससे 9 लाख रुपए लिए, जिन्हें लौटाने से मना कर दिया.

महिला ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत में बताया कि उसकी विष्णु चाहर के साथ सगाई हुई थी. सगाई के बाद वर्ष 2020 में विष्णु ने कर्जा चुकाने के लिए महिला से रुपए मांगे. महिला कांस्टेबल ने 3 लाख रुपए का लोन लेकर मंगेतर विष्णु को रुपए दिए. इसके बाद जब महिला के परिजनों ने शादी की बात की, तो विष्णु ने घर न बनने और पैसे नहीं होने का बहाना बनाया. इसके बाद फिर से महिला ने 6 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेकर घर बनाने के लिए विष्णु को पैसे दिए. इसके बाद विष्णु ने महिला के पैसों से खुद के नाम पर स्कूटी निकाली, जिसकी किस्त अभी तक महिला जमा करा रही है.

महिला सुभाष नगर में किराए के मकान में रह रही थी. जहां पर एक दिन विष्णु कमरे पर आया और उसे अपने साथ सारस चौराहा स्थित एक होटल में ले गया. यहां पर उसने अपने दोस्त को बुलाया और शराब पार्टी की. महिला को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ संबंध बनाए. इसके बाद विष्णु अगले दिन फिर से महिला के कमरे पर पहुंचा और उसके साथ मारपीट की. महिला अपने भाई के साथ गांव जाने लगी तो रास्ते में फिर से उसको रोक कर गालीगलौच की, जिसके बारे में महिला कांस्टेबल ने अपने परिजनों को बताया. इसके बाद महिला के परिजनों ने विष्णु से शादी करने से इनकार कर दिया. अब कांस्टेबल विष्णु 9 लाख रुपए लौटाने से इनकार कर रहा है. महिला कांस्टेबल ने एसपी की शिकायत देकर मामला दर्ज कराया है.