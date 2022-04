भरतपुर. जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा ठाकुर में लोगों द्वारा मारपीट कर घायल किए गए जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता से मिलने सोमवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे. यहां मंत्री ने घायल जेईएन मदन मोहन भंडारी की कुशलक्षेम पूछी. साथ ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

घायल जेईएन से मिलने पहुंचे विश्वेंद्र सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा (Union Minister Vishvendra Singh on assault with JEN in Bharatpur) कि गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है. यदि सरकारी कर्मचारी को कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी और उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो यह बहुत गलत बात है. मंत्री ने पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह से हमला करने वाले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

घायल जेईएन से मिलने अस्पताल पहुंचे मंत्री विश्वेंद्र

इस दौरान एसपी श्याम सिंह ने बताया कि जेईएन के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि जो लोग अवैध तरीके से बिजली और पानी कनेक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से वैध विद्युत कनेक्शन और पानी कनेक्शन लेने वालों को ना तो पूरी बिजली मिल पाती है और ना ही पूरा पानी.

उधर घटना से गुस्साए जिले के जेवीवीएनएल कर्मचारियों ने शहर के बिजली घर चौराहे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर आलोक रंजन को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कर्मचारियों ने जेईएन पर हमला करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की. साथ ही विद्युत निगम के कर्मचारियों में प्रत्येक सब डिवीजन स्तर पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने, कम से कम 4 व्यक्ति एक्स आर्मी के सुरक्षा गार्ड लगाने, किसी भी हार्डकोर व्यक्ति के यहां कार्रवाई करने जाते समय संबंधित थाने का पुलिस जाब्ता भिजवाने, वीसीआर की कार्रवाई के दौरान सब डिवीजन स्तर पर एक अलग विंग तैयार करने जैसी मांगें की.

गौरतलब है कि रविवार को रुदावल क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता मदन मोहन भंडारी टीम के साथ गांव खेड़ा ठाकुर गए थे. यहां पर एक व्यक्ति अन्य के नाम से कनेक्शन लेकर सरकारी अनुदान का लाभ उठा रहा था. जब टीम यहां पर कृषि कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने लगी, तो करीब एक दर्जन लोगों ने जेईएन और टीम पर हमला बोल दिया. घटना में जेईएन मदन मोहन भंडारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया.