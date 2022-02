भरतपुर. जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में बहनेरा के पास गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पीछे से आ रहे ट्रेलर (car collided with trailer after hitting divider) से जा टकराई. दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत (Two died in Bharatpur Road accident) हो गई. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस के अनुसार 4 लोग कार में सवार होकर भरतपुर से धौलपुर जा रहे थे. इसी दौरान चिकसाना थाना क्षेत्र के बहनेरा के पास कार डिवाइडर से टकराकर हाइवे पर पीछे से आ रहे ट्रेलर से जा टकराई. ट्रेलर की टक्कर से कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार में सवार धौलपुर निवासी दीपक और विवेक की मौत हो गई. जबकि हिमांशु और सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया. जबकि शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस की सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए.