भरतपुर. शनिवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के गांव बहज (Minister Vishvendra Singh In Bharatpur) पहुंचे. उन्होने शहीद सुजान सिंह के शहीद दिवस पर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह का माला पहनाकर के स्वागत किया.

विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, हमें शहीदों के परिवारों का सम्मान करना चाहिए. कस्बा डीग के कामा रोड स्थित लाला मुरारी लाल अग्रवाल सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह का चांदी का मुकुट पहनाकर के स्वागत किया.

भरतपुर के गांव बहज पहुंचे मंत्री विश्वेंद्र सिंह

मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस दौरान महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण (Unveiling of the statue of Maharaja Agrasen) करते हुए धर्मशाला की नव भूमि का पूजन किया. विश्वेंद्र सिंह ने कहा की बॉर्डर पर फौजी देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं, शहीदों को भुलाना नहीं चाहिए.