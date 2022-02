भरतपुर. जिले के उच्चैन क्षेत्र में धौर नगला के पास बुधवार मध्य रात्रि को एक अज्ञात वाहन की टक्कर (Road Accident In Bharatpur) से बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही मौत (Road Accident In Bharatpur claims Uncle and Nephew life) हो गई. अन्य वाहन चालकों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को उच्चैन के स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया.

गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिए. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बयाना-भरतपुर सड़क मार्ग पर बुधवार मध्य रात्रि को धौर नगला के पास अज्ञात वाहन ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों की सर में चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई.

सड़क मार्ग से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को उच्चैन के स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया. मृतकों की पहचान रुदावल थाना क्षेत्र के रतउआ निवासी बृजमोहन गुर्जर और जगनेर थाना क्षेत्र के गोपाल गुर्जर के रूप की गई है. सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा कर दोनों शव परिजनों को सौंप दिए.