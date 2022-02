भरतपुर. जिले के बयाना क्षेत्र के रेवाड़पुरा गांव में शुक्रवार को एक डेढ़ वर्षीय मासूम बच्ची की खौलते पानी से भरे टब में गिर (girl dies after falling into tub full of boiling water in Bharatpur) गई. परिजन उसे बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत (One and a half year old girl dies) घोषित कर दिया. मासूम बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी.

मासूम का नाम दृष्टि था और वो अलवर के मालाखेड़ा स्थित बंजारीपुरा में रहती थी. उसके पिता का नाम कुलदीप राजपूत बताया जा रहा है. वो पांच दिन पहले ही अपनी मां पूजा के साथ नाना नानी के घर आई थी. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को वो घर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान वो खौलते पानी के टब में गिर (girl dies after falling into tub full of boiling water in Bharatpur) गई. कुछ देर बाद बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़े और बच्ची को टब से बाहर निकाला.

झुलसी बच्ची को नाना नानी बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Bayana Community Health Center) लेकर पहुंचे. यहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मासूम की दर्दनाक मौत से पूरा गांव दुखी है.