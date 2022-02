नदबई. घटना सोमवार (7 फरवरी 2022) देर रात की है. तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक भीम सिंह की जान चली (Man Died In Road Accident at Bharatpur) गई. मामला भरतपुर के नदबई का है. भीम अपने भाई के साथ बाइक पर था जब उसे लापरवाह बाइकर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में युवक बुरी तरह घायल हो गया. उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक भीम सिंह अपने चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में शामिल होकर वापस गांव लौट रहा था. तभी ये हादसा हुआ. पुलिस ने बताया है कि इस मामले में मृतक के भाई (उसेर निवासी) नूतन सिंह (पुत्र दिगंबर सिंह) ने मामला दर्ज कराया है. जिसमें उसने इस हादसे का पूरा ब्यौरा दिया है. उसने बताया है कि नदबई कुम्हेर रोड बीएसएनएल टावर के पास वो पहुंचे थे तभी दूसरी बाइक के चालक ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

अचानक हुई इस जोरदार टक्कर (Bike Hit by another bike In Nadbai ) से भीम सिंह गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे नदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों ने भीम सिंह को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया. नदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया.