भरतपुर. संभाग में कांग्रेस के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए 24 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर (Congress Membership campaign in Bhartapur) आएंगे. इससे पहले सोमवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा और राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानूखान बुधवाली भरतपुर आए.

पवन गोदारा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश की गंगा-जमुनी तहजीब को नष्ट करने का काम कर रही है. कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा की ऐसी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट होकर खड़ा है. गोदारा ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आमजन को फायदा पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की बांटने वाली नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा.

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी. पूर्वी राजस्थान में बिजली, पानी और सड़क की बदहाल व्यवस्थाओं के सवाल के जवाब में खान ने कहा कि सरकार आमजन तक प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है. सरकार ने इसके लिए प्रत्येक एमएलए को अलग से बजट दिया है. उन्होंने कहा कि भरतपुर शहर में पिछली बार भाजपा के नगर निगम बोर्ड ने शहर के विकास के बजाय अपने ऐशो आराम पर पैसा खर्च किया था. निगम में जीरो बैलेंस छोड़कर गए थे.

पवन गोदारा ने कहा कि आगामी 24 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और सदस्यता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी. 24 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और संजय निरुपम भरतपुर (Congress leaders to visit Bharatpur for membership campaign) आएंगे.