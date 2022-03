भरतपुर. तीन दिन पूर्व शहर के एक मैरिज होम में वधु पक्ष इंतजार करता रहा, लेकिन देर रात तक दूल्हा फेरे लेने नहीं (Groom not turned up in marriage on demand of dowry) पहुंचा. लड़की पक्ष की ओर इस संबंध में वर पक्ष पर दहेज में 11 लाख रुपए अतिरिक्त मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था. अब तीन दिन बाद सोमवार को दुल्हन खुशबू शहर के प्रिंस नगर निवासी दूल्हा कुशल कुमार के घर के बाहर जा पहुंची और दिनभर घर के बाहर धरने पर बैठी रही.

सोमवार दोपहर को शहर के प्रिंस नगर में कुशल कुमार कुंतल के घर के बाहर अचानक से हाथों में मेहंदी लगी एक दुल्हन जा पहुंची और धरने पर बैठ गई. हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन को देखकर आसपास लोगों में कानाफूसी होने लगी. उधर दूल्हे के परिजन दरवाजे का ताला लगाकर घर के अंदर बैठ गए. काफी देर तक भी दूल्हे के घरवालों ने दुल्हन से संपर्क नहीं किया.

सूचना पाकर पुलिस की महिला स्क्वाड मौके पर पहुंच गई. काफी देर तक दुल्हन से समझाइश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक दुल्हन, दूल्हे के घर के बाहर ही खड़ी रही. दुल्हन ने बताया कि शादी से करीब 4 माह पहले से दूल्हा उससे संपर्क में था, लेकिन शादी वाली रात से लगातार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है.

गौरतलब है कि दुल्हन खुशबू फौजदार की कुशल कुमार कुंतल के साथ 4 मार्च को शादी होना तय हुआ था. लेकिन 4 मार्च को देर रात तक दूल्हा मैरिज होम नहीं पहुंचा. दुल्हन खुशबू का आरोप है कि दूल्हा शादी में तय हुए दहेज के अलावा 11 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज मांग रहा है. इसको लेकर वधु पक्ष की ओर से मथुरा गेट थाने में वर पक्ष के खिलाफ दहेज का मामला भी दर्ज कराया गया है.