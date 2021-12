भरतपुर. धाैलपुर जिले में तैनात भरतपुर निवासी एक महिला कांस्टेबल ने ज्योतिषी के खिलाफ प्रेम जाल में फंसाकर, शादी का झांसा देकर एक साल तक दुष्कर्म (Astrologer raped woman police constable in Bharatpur) करने का मामला दर्ज कराया है.

आरोप है कि ज्योतिषी ने महिला कांस्टेबल के मकान पर भी कब्जा कर लिया. पीड़िता कांस्टेबल ने आरोपी के खिलाफ मथुरा गेट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. महिला कांस्टेबल ने रिपोर्ट में लिखा है कि पति से झगड़ा होने की वजह से वो बीते करीब एक साल से अलग रह रही थी. इस दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो गया था. किसी की सलाह पर वो गृह नक्षत्र दिखाने के लिए जिले के रूपवास क्षेत्र के खिजूरी निवासी भूपेंद्र कुमार उर्फ भूदेव शास्त्री से मिली.

आरोप है कि बार बार की मुलाकातों के चलते आरोपी भूदेव ने महिला कांस्टेबल को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का झांसा (Rape with female constable on the pretext of marriage) दिया. पीड़िता आरोपी ज्योतिषी की बातों में आ गई. कांस्टेबल का आरोप है कि भूदेव एक साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. आरोपी महिला कांस्टेबल के मकान में आकर रहने लगा.

महिला को पता लगा कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. आरोपी को जब मकान को खाली करने की बात कही तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया और धमकी देने लगा. अब आरोपी पीड़िता के मकान में कब्जा कर के बैठा है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी भूदेव शास्त्री के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है.