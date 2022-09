नदबई (भरतपुर). शहर के दशहरा मैदान में इस बार 52 फुट के रावण के पुतले का दहन किया (52 foot Ravana effigy in Nadbai) जाएगा. जिसकी तैयारियां नवयुवक दशहरा कमेटी ने शुरू कर दी है. कस्बे में दशहरे का पर्व कोरोना के कारण पिछले दो साल मनाया नहीं गया था. जिसके बाद इस साल के रावण दहन के लिए लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है.

दशहरा कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र मेहंदीरत्ता ने बताया कि 5 अक्टूबर को (Ravana Dahan in Bharatpur) दशहरा का पर्व है. पंजाबी समाज की ओर से हर वर्ष दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. लेकिन कोरोना के चलते दो सालों से दशहरा नहीं मनाया गया था. लेकिन इस साल के दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. अध्यक्ष ने बताया कि दशहरे पर भव्य शोभायात्रा का आयोजन भी किया जाएगा. जिसमें भगवानों की मनमोहक झांकियां सजाई जाएंगी.

शोभा यात्रा का आयोजन शाम 5:00 बजे से रेलवे स्टेशन से किया जाएगा जो मुख्य बाजार से (Procession on Dussehra in Nadbai) होते हुए दशहरा ग्राउंड पहुंचेगी. इसके बाद शाम को दशहरा ग्राउंड पर 52 फुट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा. इस दौरान रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी. बता दें कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से दशहरे का पर्व नहीं मनाया गया. लेकिन इस बार दशहरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है. इससे पहले नवयुवक दशहरा कमेटी के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई. जिसमें दशहरे पर (Ravana effigy in nadbai will be burnt on Dussehra) होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई.